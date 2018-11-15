Лося посадили на 9 лет за распространение наркотиков

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы преступного авторитета по кличке Лось за пересылку из Бельгии более 50 килограммов наркотиков.

Преступный авторитет Александр Курьяков, известный по кличке Лось, приговорен к девяти годам лишения свободы по статье о производстве, сбыте и пересылке наркотиков. Такое наказание в четверг назначил Санкт-Петербургский городской суд, сообщает ТАСС.

Брат авторитета Андрей Курьяков признан виновным по этой же статье и приговорен к 15 годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима, уточняет "Фонтанка".

Еще восемь фигурантов "дела Лося", в том числе бывший начальник одной из оперативно-разыскных частей петербургской милиции Владимир Головков, были оправданы судом присяжных.

Александр Курьяков обвинялся в организации убийств, создании преступного сообщества и устойчивой вооруженной группы, в покушении на сбыт наркотиков, а также в подстрекательстве и пособничестве в превышении должностных полномочий с применением насилия.

При этом из всех обвинений Курьяков был признан виновным только в поставке из Бельгии почти 57 килограммов наркотика в 2012 году.