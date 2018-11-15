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ГП рассказала, какие еще деликатесы ел Цеповяз в колонии

14:40
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Осужденный по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, помимо крабов, икры и шашлыка, кушал в колонии колбасу, дорогостоящий сыр и красную рыбу. Ежемесячно за его гастрономические предпочтения родственники отдавали от 30 до 60 тысяч рублей.

В Генпрокуратуре рассказали подробности ежедневного рациона осужденного по делу "банды Цапок" Вячеслава Цеповяза, пишет "Интерфакс".

В ведомстве сообщили, что родственники Цеповяза несколько раз в месяц перечисляли некоему гражданину деньги, на которые он покупал осужденному продукты и передавал их через окно для передач колонии. Ежемесячно на продукты семья Цеповяза выделяла от 30 до 60 тысяч рублей.

"На эти средства приобретались в больших объемах конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, различные готовые салаты, иногда красная икра - до килограмма, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также предметы одежды - спортивный костюм фирмы Adidas и некоторые другие вещи", - рассказал официальный представитель ГП Александр Куренной.

В Генпрокуратуре отметили, что скандал с поеданием деликатесов в колонии не повлияет на приговор. К Цеповязу могут применить лишь дисциплинарное наказание.

В начале ноября в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз есть шашлыки, икру и крабов в колонии. Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году. СК завел на сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Цеповяз проходит по делу в качестве свидетеля.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

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