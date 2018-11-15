Путин осудил Запад за реакцию на выборы в Донбассе

Владимир Путин считает бессмысленной новую встречу лидеров "нормандской четверки", пока на Украине идет предвыборная кампания. По мнению президента, нынешние власти страны ничего не делают для выполнения минских договоренностей и урегулирования конфликта в Донбассе.

Владимир Путин ответил на критику западных стран прошедших в Донбассе выборов, сообщает TVC.RU. По словам президента, Западу для начала стоит осудить политически мотивированные убийства на территориях непризнанных республик. Выборы в Донбассе были неизбежны, уверен Путин, и об этом должны были думать, которые подобные преступления организуют.

Говоря о вероятности новой встречи лидеров "нормандской четверки", президент заявил, что это бессмысленно. Путин напомнил, что сейчас на Украине идет предвыборная кампания, а нынешняя киевская власть ничего не делает для выполнения минских договоренностей. В частности, до сих пор не вступил в силу закон об особом статусе Донбасса, хотя этот документ является ключевым элементом для урегулирования ситуации.

"Нет, как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения Минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитает никто не замечать. И наконец, самое главное, по поводу того, способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования. На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях", - заявил президент.

Тем не менее, Владимир Путин уверен, что договариваться Москве и Киеву все же придется. Люди, которые возглавят Украину в будущем, придут к выводу о том, что другого пути не существует, надеется глава государства.