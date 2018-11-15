Путин рассказал, о чем хочет поговорить с Трампом

Российский лидер намерен обсудить с коллегой из США опасность очередной гонки вооружения, горячие точки на карте мира, а также экономические проблемы. При этом Путин не исключил, что встреча может и сорваться из-за санкций.

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые будут стоять на повестке дня возможного российско-американского саммита. В их числе - судьба договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), взаимные экономические отношения и горячие точки на карте мира.

"Одна из ключевых проблем, безусловно, это проблема стратегической стабильности. Мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, что будет в рамках ДРСМД, как здесь будут развиваться события", - отметил глава государства на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре (цитата по ТАСС).

Путин также отметил, что есть и другие вопросы, связанные с тем, как будут развиваться отношения между Москвой и Вашингтоном. "Есть перспективные направления, в развитии которых заинтересованы как США, так и мы. Ну и, наконец, это горячие точки. Сирия, северокорейская ядерная программа, отношения с Ираном - во все эти вопросы вовлечены как США, так и Россия", - продолжил российский лидер.

Президент при этом констатировал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом еще может сорваться. Переговорам, например, может помешать очередная волна антироссийских санкций. "Любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы, на графике встреч. Если получится, мы со своей стороны готовы. Мы готовы в восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнеры", - подчеркнул Путин.

На недавних мероприятиях в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны Путину и Трампу удалось немного поговорить. Лидеры обсудили вопросы глобальной безопасности и мировой экономики. Однако основная работа начнется уже в рамках полноформатных переговоров, которые, как ожидается, состоятся на саммите "двадцатки" в Аргентине.