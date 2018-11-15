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Анкара потребовала провести суд над убийцей Хашогги в Турции

15:26
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги должен проходить на территории республики. Также он прокомментировал заявления Генрокуратуры Саудовской Аравии. По его словам, Анкара расценивает их положительно, но "некоторые заявления недостаточны".

Судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги должен проходить в Турции, утверждает глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд над убийцами Хашогги должен состояться в Турции в соответствии с Венской конвенцией, потому что убийство было совершено в Турции. Заявления Генеральной прокуратуры Саудовской Аравии мы расцениваем положительно, но некоторые заявления недостаточны", - отметил турецкий министр.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги в саудовском генконсульстве в Стамбуле. Надзорное ведомство попросило суд приговорить пятерых фигурантов дела к смертной казни. Такое заявление сделал генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб.

Кроме того, аль-Муаджиб подтвердил, что журналист был убит группой людей, направленных в Стамбул для репатриации. Между ними завязалась драка, в ходе которой сотруднику The Washington Post была сделана смертельная инъекция. Тело журналиста затем расчленили и вывезли с территории консульства.

Саудовские следователи утверждают, что приказ об убийстве Хашогги отдал лидер упомянутой группы. Генпрокурор отметил, что в числе фигурантов дела значится бывший советник саудовского принца Сауд аль-Кахтани. Правоохранителям известно, что он встречался с фигурантами расследования непосредственно перед их вылетом в Турцию.

Также аль-Муаджиб подчеркнул, что информации о местонахождении останков Хашогги у следователей по-прежнему нет.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
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