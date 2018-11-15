Возбуждены дела о нарушениях при реставрации БДТ

При реставрации Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге найдены нарушения на 300 миллионов рублей. Возбуждены три уголовных дела.

Генпрокуратура России выявила нарушения при реставрации Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Несмотря на проведенные работы, помещения театра находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. По материалам прокурорской проверки возбуждены три уголовных дела.

"В подвале наблюдались следы затопления, на фасадах - разрушения штукатурного и кирпичного слоев, повреждена кровля", - рассказали в ГП.

В связи с этим Минкультуры России подало иск на более чем 300 миллионов рублей к строителям из-за некачественного проведения работ.