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Козак поручил проверить сообщения о дефиците топлива в регионах

15:39
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Профильные ведомства изучат информацию СМИ о локальном дефиците топлива на независимых АЗС, в частности в Восточной Сибири, из-за новой торговой политики нефтекомпаний.

Вице-премьер России Дмитрий Козак дал поручение профильным ведомствам оперативно проверить сообщения СМИ о локальном дефиците топлива на независимых автозаправках в ряде регионов. Об этом, как передает "Интерфакс", в четверг сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

"Надзорные функции регулятора топливного рынка исполняет ФАС, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике. Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах", - рассказал Джус.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о нехватке зимнего дизельного топлива в Восточной Сибири. Как отмечалось, обязательства нефтекомпаний заморозить цены на нефтепродукты в мелком опте вынудили их частично изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и в ситуации неопределенности обеспечить топливом свои заправки.

Так, в ряде случаев нефтекомпании отказались делать скидки мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС. Высвободившиеся объемы были в основном направлены на заправки самых нефтекомпаний, а также частично проданы на бирже или осели на нефтебазах.

Как рассказали изданию участники рынка, подобный подход не вызвал существенных проблем в Центральной России, однако в Восточной Сибири, где много независимых АЗС, ситуация приняла характер локального дефицита нефтепродуктов.

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