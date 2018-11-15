МИД обвинил США в применении фосфорных бомб в Сирии

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что США возобновили удары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата. При этом они применяют фосфорные бомбы.

США применяют фосфорные бомбы на востоке Евфрата, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов", — отметила она во время брифинга.

Также она подчеркнула, что реальное размежевание в сирийском Идлибе до сих пор не достигнуто, несмотря на усилия турецкой стороны.

О применении коалицией во главе с США снарядов с белым фосфором в октябре сообщало агентство SANA. Авиаудары наносились по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне в тот раз опровергли эту информацию.

Кроме того, в ноябре агентство SANA сообщило о применении международной коалицией запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по Хаджину.