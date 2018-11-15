Цены на бензин стабилизировались после семи недель роста

Цены на бензин в России с 5 по 11 ноября стабилизировались после семи недель роста. Рост цен на дизельное топливо значительно замедлился.

Цены на бензин в России с 5 по 11 ноября стабилизировались после семи недель роста на фоне договоренностей правительства с нефтяными компаниями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Цены на дизельное топливо резко замедлили рост. С 5 по 11 ноября этот вид горючего подорожал на 3 копейки, до 45,29 рубля за литр. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 составила 41,55 и 44,83 рубля за литр соответственно. Аи-98 подорожал на 1 копейку до 50,26 рубля за литр.

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на автомобильное топливо на уровне июня до конца текущего года.