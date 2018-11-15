Глава Челябинска Тефтелев ушел в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что мэр Челябинска Евгений Тефтелев ушел в отставку со своего поста. 20 ноября гордума должна провести заседание, на котором будет назначен врио главы города.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев ушел в отставку со своего поста. Об этом объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает ТАСС.

Гордума позднее назначит временно исполняющего обязанности главы города. Заседание должно состояться 20 ноября.

Заявление о смене мэра Челябинска прозвучало на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами Челябинской городской думы. Мероприятие состоялось 15 ноября, в здании резиденции главы региона.

Дубровский отметил, что смена главы областного центра сможет придать новый импульс развитию города и привести к улучшению качества жизни местных жителей.

"Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития. Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями", - отметил губернатор.

Евгений Тефтелев с 2004 по 2009 годы был министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 17 марта 2010 года он занимал пост главы Магнитогорска. 25 августа 2015-го был избран главой Челябинска.