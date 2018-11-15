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Белый дом раскрыл детали разговора Путина и Пенса

16:31
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом на полях Восточноазиатского самита в Сингапуре. Они обсудили предстоящую встречу российского лидера с Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин обсудил предстоящую встречу с Дональдом Трампом с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пенса Алиссу Фара.

"Вице-президент и президент Путин обсудили предстоящий саммит G20 и коснулись тем, которые обсудят президент Трамп и президент Путин, когда они прибудут на саммит в Аргентину", - сказала она.

Путин и Пенс встретились на полях Восточноазиатского саммита, который проходит в Сингапуре. Встреча лидеров России и США запланирована на полях саммита G20, который пройдет c 30 ноября по 1 декабря.

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