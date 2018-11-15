Росгвардия требует поднять возрастной ценз для покупки оружия

Законопроект о новых правилах оборота огнестрельного оружия может быть внесен в Госдуму и рассмотрен в первом чтении уже до конца года, сообщили в нижней палате парламента. В четверг Росгвардия предложила увеличить возрастной цен для продажи оружия с 18 лет до 21 года.

Возрастной ценз для граждан, желающих купить огнестрельное оружие, должен быть поднят с 18 лет до 21 года. Об этом заявил замглавы Росгвардии Сергей Лебедев, пишет ТАСС.

"Мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года", - сказал он.

В свою очередь глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил "Интерфаксу", что законопроект о новых правилах оборота оружия может быть внесен в Госдуму уже до конца года.

Ранее Росгвардия предлагала обязать россиян уведомлять территориальные управления ведомства о наличии оружия при прибывании на месте более трех дней. В случае отъезда на длительный срок (более 30 дней) с оружием, оно должно храниться в специальных условиях.

Ведомство выступило с инициативой ужесточения правил хранения и оборота гражданского оружия после трагедии в Керчи. 17 октября студент политического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении, а также взрыв. Погиб 21 человек (в том числе сам молодой человек), более 40 пострадали.