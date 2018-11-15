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Саудовская Аравия признала убийство Хашогги большой ошибкой

17:24
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд рассматривает убийство журналиста Джамаля Хашогги, как "преступление и большую ошибку". Также он отметил, что Саудовская Аравия подаст в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по этому делу.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было "преступлением и большой ошибкой". Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде, передает ТАСС.

"Королевство занимается расследованием, так как преступление было совершено в отношении саудовского подданного в здании генконсульства Саудовской Аравии", - сказал он.

При этом аль-Джубейр подчеркнул, что Эр-Рияд "против международного расследования" дела Хашогги. Также он призвал воздержаться от политизации гибели журналиста.

Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии отметил, что Эр-Рияд подаст в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по делу Хашогги.

Также аль-Джубейр подчеркнул, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, которого ряд СМИ заподозрил в причастности к убийству журналиста, не имеет к этому никакого отношения, передает РИА Новости.

Ранее в четверг саудовский генпрокурор Сауд аль-Муаджиб рассказал, какое наказание ждет фигурантов дела Хашогги. Надзорное ведомство попросило суд приговорить пятерых фигурантов дела к смертной казни. Также аль-Муаджиб подтвердил, что журналист был убит группой людей, направленных в Стамбул для репатриации. Приказ об убийстве Хашогги отдал лидер этой группы. Генпрокурор отметил, что в числе фигурантов дела значится бывший советник саудовского принца Сауд аль-Кахтани.

При этом аль-Муаджиб отметил, что информации о местонахождении останков Хашогги у следователей по-прежнему нет.

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