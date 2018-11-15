В Германии лоб в лоб столкнулись два школьных автобуса

На юге Германии лоб в лоб столкнулись два школьных автобуса. Авария произошла под Аммерндорфом в Баварии. Пострадали не менее 40 человек, в том числе дети.

Два школьных автобуса столкнулись лоб в лоб на юге Германии. Об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на полицию.

Авария произошла вблизи Аммерндорфа в федеральной земле Бавария. Пострадали не менее 40 человек, среди которых множество детей. Пятеро пострадавших получили серьезные ранения. По меньшей мере четверых спасателям пришлось извлекать из-под обломков автобусов.

В полиции не сообщили подробностей о степени тяжести травм пострадавших, однако не исключили, что некоторые раненные получили опасные для жизни повреждения. На месте происшествия работают полицейские, скорая помощь и спасатели. Кроме того, на месте аварии находятся несколько вертолетов.