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В Германии лоб в лоб столкнулись два школьных автобуса

18:14
  • четверг
  • 15 ноября 2018

На юге Германии лоб в лоб столкнулись два школьных автобуса. Авария произошла под Аммерндорфом в Баварии. Пострадали не менее 40 человек, в том числе дети.

Два школьных автобуса столкнулись лоб в лоб на юге Германии. Об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на полицию.

Авария произошла вблизи Аммерндорфа в федеральной земле Бавария. Пострадали не менее 40 человек, среди которых множество детей. Пятеро пострадавших получили серьезные ранения. По меньшей мере четверых спасателям пришлось извлекать из-под обломков автобусов. 

В полиции не сообщили подробностей о степени тяжести травм пострадавших, однако не исключили, что некоторые раненные получили опасные для жизни повреждения. На месте происшествия работают полицейские, скорая помощь и спасатели. Кроме того, на месте аварии находятся несколько вертолетов.

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