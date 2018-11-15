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США ввели санкции против 17 саудовцев по делу Хашогги

18:29
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Минфин США ввел санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. Агентство Reuters сообщило, что причиной стало расследование дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, в котором подозревают саудовскую сторону. Меры затронули причастных к убийству бывшего обозревателя газеты Washington Post.

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. Ограничительные меры введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского. С помощью этого инструмента Вашингтон пресекает нарушения прав человека в мире.

Однако ранее агентство Reuters сообщало, что причиной для введения ограничительных мер стало расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Таким образом, санкции введены против тех, кто по мнению США причастен к преступлению.

Список подданных Саудовской Аравии, попавших под санкции, опубликован на сайте Минфина США. В перечень, в частности, попали бывший помощник кронпринца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани. Также там оказалось имя Мухаммеда аль-Отайби – генконсула королевства в Турции, который ранее в срочном порядке покинул страну.

Ранее 15 ноября саудовский генпрокурор Сауд аль-Муаджиб заявил, что пятеро фигурантов дела об убийстве Хашогги должны быть приговорены к смертной казни. Также он подтвердил, что журналист был убит группой людей, направленных в Стамбул для репатриации. Приказ об убийстве отдал лидер этой группы. Генпрокурор отметил, что в числе фигурантов дела значится бывший советник саудовского принца Сауд аль-Кахтани.

Джамаль Хашогги, который работал обозревателем в The Washington Post, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители изначально настаивали на том, что его убийство было преднамеренным, а тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как его убили на территории консульства.

В свою очередь, Эр-Рияд на протяжении расследования несколько раз менял свою позицию относительно произошедшего, но в итоге был вынужден признать выводы Анкары.

О том, что США намерены ввести санкции против причастных к убийству журналиста Хашогги, стало известно 2 ноября.

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