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Собянин рассказал о создании "умных" электросетей

20:02
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Мэр Москвы открыл объединенную диспетчерскую московских кабельных сетей в центре столицы. Сотрудники компании обслуживают свыше 63 тысяч километров сетей, а также около 15 с половиной тысяч трансформаторных подстанций. Управлять такой масштабной системой теперь помогают цифровые технологии.

Найти мировой рейтинг, куда бы сейчас не входила Москва, крайне сложно, отмечает "ТВ Центр". Российская столица с каждым годом успешно конкурирует с самыми известными  мегаполисами. В частности, входит в пятерку самых освещенных. На очереди - цифровизация московской энергетики. В столице открылся объединенный диспетчерский центр. Несколько кликов мышкой и вся оперативная информация представлена на мониторе.

"Все заменяется компьютером. То есть уже не нужно делать телефонные звонки. Информация выводится на монитор. На новый мнемощит электронный", - объясняет  старший диспетчер объединенного центрального пункта "Московских кабельных сетей" - филиала ПАО "МОЭСК" Владимир Ефременко.

Мнемощит старого образца тут оставили как музейный экспонат. Неподготовленному человеку все эти закорючки и цифры не скажут ровным счетом ничего. Это специальный язык диспетчеров. Раньше приходилось запоминать огромное количество различных символов, а потом еще и вручную отмечать их на карте. Сейчас этим занимается компьютер. Новая система позволяет максимально оперативно выявлять проблему и быстро принимать решение о её устранении. Таким образом, уже удалось сократить время реагирования, в среднем на это требуется 26 минут. Показатель соответствует  мировым стандартам.

"Сегодня мы диспетчера вооружили электронными картами Москвы и он владеет ситуацией немедленно после возникновения аварийной ситуации о том, что отключилось, где отключилось, какие последствия для потребителя. Имея карту, он имеет возможность в течение пяти минут принять решение об отправке передвижной электростанции на место. В течение семи минут отправить бригаду для устранения", - говорит  генеральный директор, председатель Правления ПАО "МОЭСК" Петр Синютин.

Новое оборудование позволяет точечно определить: что и где сломалось. Отключать сразу весь район от электричества больше не потребуется. Цифровизация московской энергетики - один из важных проектов создания "умного города". Обновленные электросети будут надежнее, экономичнее и дешевле.

"Важный этап работы, который позволяет делать следующий шаг по цифровизации электрических сетей города Москвы. Мы уже сегодня более оперативно реагируем на те вызовы и аварийные ситуации, которые происходят в городе. На самом деле, это действительно такой шаг вперед", - заявил Сергей Собянин.

Шаг вперед не только с точки зрения быстрого реагирования, но и удобства для потребителей. И это не все нововведения, которые готовят столичные энергетики. К запуску готовится новый проект "Цифровой электромонтер".

"Один из этапов цифровизации будет, в том числе, будет переход на цифрового электромонтера. Когда уже не будет требоваться голосовой сигнал, а система, увидев нарушения. Не человек будет контролировать, а сразу будет на планшет переносной, портативное устройство будет подаваться сигнал и выезжать ближайшая бригада", - объясняет гендиректор компании "Россети" Павел Ливинский.

Сейчас пилотный проект создания "цифрового района" успешно реализуется на территории Северо-Западного административного округа. Полностью он покроет всю  столицу  до конца 2024 года.

Александра Сергомасова, Михаил Федоров, Андрей Булычев, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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Объединенный центральный диспетчерский пункт "Московских кабельных сетей"
Сергей Собянин посетил объединенную диспетчерскую "Московских кабельных сетей"
Сергей Собянин посетил объединенную диспетчерскую "Московских кабельных сетей"
Объединенный центральный диспетчерский пункт "Московских кабельных сетей"
Объединенный центральный диспетчерский пункт "Московских кабельных сетей"
Объединенный центральный диспетчерский пункт "Московских кабельных сетей"
Объединенный центральный диспетчерский пункт "Московских кабельных сетей"
"Московские кабельные сети"
"Московские кабельные сети"
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