Собянин рассказал о создании "умных" электросетей

Мэр Москвы открыл объединенную диспетчерскую московских кабельных сетей в центре столицы. Сотрудники компании обслуживают свыше 63 тысяч километров сетей, а также около 15 с половиной тысяч трансформаторных подстанций. Управлять такой масштабной системой теперь помогают цифровые технологии.

Найти мировой рейтинг, куда бы сейчас не входила Москва, крайне сложно, отмечает "ТВ Центр". Российская столица с каждым годом успешно конкурирует с самыми известными мегаполисами. В частности, входит в пятерку самых освещенных. На очереди - цифровизация московской энергетики. В столице открылся объединенный диспетчерский центр. Несколько кликов мышкой и вся оперативная информация представлена на мониторе.

"Все заменяется компьютером. То есть уже не нужно делать телефонные звонки. Информация выводится на монитор. На новый мнемощит электронный", - объясняет старший диспетчер объединенного центрального пункта "Московских кабельных сетей" - филиала ПАО "МОЭСК" Владимир Ефременко.

Мнемощит старого образца тут оставили как музейный экспонат. Неподготовленному человеку все эти закорючки и цифры не скажут ровным счетом ничего. Это специальный язык диспетчеров. Раньше приходилось запоминать огромное количество различных символов, а потом еще и вручную отмечать их на карте. Сейчас этим занимается компьютер. Новая система позволяет максимально оперативно выявлять проблему и быстро принимать решение о её устранении. Таким образом, уже удалось сократить время реагирования, в среднем на это требуется 26 минут. Показатель соответствует мировым стандартам.

"Сегодня мы диспетчера вооружили электронными картами Москвы и он владеет ситуацией немедленно после возникновения аварийной ситуации о том, что отключилось, где отключилось, какие последствия для потребителя. Имея карту, он имеет возможность в течение пяти минут принять решение об отправке передвижной электростанции на место. В течение семи минут отправить бригаду для устранения", - говорит генеральный директор, председатель Правления ПАО "МОЭСК" Петр Синютин.

Новое оборудование позволяет точечно определить: что и где сломалось. Отключать сразу весь район от электричества больше не потребуется. Цифровизация московской энергетики - один из важных проектов создания "умного города". Обновленные электросети будут надежнее, экономичнее и дешевле.

"Важный этап работы, который позволяет делать следующий шаг по цифровизации электрических сетей города Москвы. Мы уже сегодня более оперативно реагируем на те вызовы и аварийные ситуации, которые происходят в городе. На самом деле, это действительно такой шаг вперед", - заявил Сергей Собянин.

Шаг вперед не только с точки зрения быстрого реагирования, но и удобства для потребителей. И это не все нововведения, которые готовят столичные энергетики. К запуску готовится новый проект "Цифровой электромонтер".

"Один из этапов цифровизации будет, в том числе, будет переход на цифрового электромонтера. Когда уже не будет требоваться голосовой сигнал, а система, увидев нарушения. Не человек будет контролировать, а сразу будет на планшет переносной, портативное устройство будет подаваться сигнал и выезжать ближайшая бригада", - объясняет гендиректор компании "Россети" Павел Ливинский.

Сейчас пилотный проект создания "цифрового района" успешно реализуется на территории Северо-Западного административного округа. Полностью он покроет всю столицу до конца 2024 года.

Александра Сергомасова, Михаил Федоров, Андрей Булычев, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".