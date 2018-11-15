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Депутат Госдумы почесал ухо коллеги во время заседания

19:30
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Депутат Государственной Думы во время пленарного заседания попытался засунуть палец в ухо коллеге Олегу Быкову. Лицо депутата в кадр не попало.

Во время пленарного заседания Государственной Думы во время обсуждения изменений в Бюджетный кодекс один из депутатов попытался засунуть палец в ухо коллеге Олегу Быкову. Как сообщил TVC.ru, эпизод попал на запись заседания, размещенную на сайте нижней палаты

Лицо депутата в кадр не попало, на видео видна лишь рука, которая тянется к уху Быкова. Сами депутаты попали на запись, так как в этот момент выступала Надежда Максимова, которая сидела впереди.

Депутаты в четверг обсуждали изменения в Бюджетный кодекс.

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