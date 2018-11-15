Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма

Не менее 15 судов задержаны госпогранслужбой Украины за заходы в порты Крыма, который Киев считает оккупированным. Они находятся в портах Бердянска и Мариуполя.

Госпогранслужба Украины задержала 15 судов за заходы в порты "оккупированного Крыма". Об этом сообщает УНН.

Они находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть из них арестована. По другой части продолжаются соответствующие суды.

Всего пограничники следят за 940 "судами-нарушителями". Большая часть из них является плавсредствами, обслуживающими работу портов в Крыму. О том, есть ли среди них российские суда, неизвестно.

Ранее Украина уже задерживала суда за заходы в порты Крыма. В частности, 25 марта это произошло с российским рыболовным судном "Норд". Оно было приписано к одному из портов Крыма. Позже судно передали АРМА, которое попытается его продать.