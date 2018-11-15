Собянин: началась проходка в тоннеле между "Нижегородской" и "Авиамоторной"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале проходки второго тоннеля на участке между "Нижегородской" и "Авиамоторной".

Между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" началась проходка второго тоннеля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Началась проходка второго тоннеля на участке между "Нижегородской" и "Авиамоторной". За семь месяцев щит пройдет 1340 метров под районом Лефортово, железнодорожными путями Казанского направления и действующей станцией "Авиамоторная" на желтой ветке", - говорится в сообщении.