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Собянин: началась проходка в тоннеле между "Нижегородской" и "Авиамоторной"

19:40
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале проходки второго тоннеля на участке между "Нижегородской" и "Авиамоторной".

Между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" началась проходка второго тоннеля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Началась проходка второго тоннеля на участке между "Нижегородской" и "Авиамоторной". За семь месяцев щит пройдет 1340 метров под районом Лефортово, железнодорожными путями Казанского направления и действующей станцией "Авиамоторная" на желтой ветке", - говорится в сообщении.

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