Посла Нигерии могут вызвать в МИД из-за ситуации с российскими журналистами

МИД России держит на контроле ситуацию с журналистами телеканала RT, у которых изъяли загранпаспорта в Нигерии.

МИД России контролирует ситуацию с журналистами телеканала RT, у которых отобрали паспорта в Нигерии. Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

Она напомнила, что инцидент произошел 7 ноября, когда журналисты готовили репортаж на экологическую тему. По ее словам, единственная претензия, которую смогли озвучить представители нигерийских властей, заключается в том, что в паспортах журналистов якобы были проставлены визы неправильной категории, а необходимое разрешение на съемку отсутствовало. Мария Захарова подчеркнула, что это не соответствует действительности.

"Корреспонденты предоставили оригиналы всех необходимых документов, в том числе и разрешение на съемку, согласованное в министерстве информации Нигерии. Наше посольство в Нигерии прилагает активные усилия по урегулированию ситуации, соответствующий демарш был адресован МИД этого государства. Вопрос держим на постоянном контроле. Работают наши консульские представители на месте. При отсутствии позитивной динамики, если этот вопрос не будет урегулирован в ближайшее время, соответствующее представление будет сделано послу Нигерии в России", - заявила она.