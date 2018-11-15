Терезу Мэй обвиняют в провале сделки по Brexit

Повторного референдума по Brexit не будет, и Великобритания покинет Евросоюз. Так премьер-министр Тереза Мэй попыталась рассеять очередной виток сомнений в успешности развода Лондона с Брюсселем. С боями согласованный на Даунинг-стрит проект договора с Евросоюзом уже привёл к отставкам четырех министров, а дело ещё только на полпути.

В Британском парламенте было по-настоящему "жарко", отмечает "ТВ Центр". Терезе Мэй пришлось обороняться не только от политических оппонентов в палате общин, но и от журналистов. Те не скупились на яркие метафоры: корабль Её Величества "Пиратская Британия" отправляется в плавание. Впрочем, кто-то забыл поднять якорь, который крепко увяз в Северной Ирландии, где проходит граница между Соединенным Королевством и Республикой Ирландия. Остановить процесс развода с Европой призвала и Шотландия. Повторный референдум невозможен в принципе, парировала премьер.

"Я попрошу депутатов учесть национальные интересы и поддержать их. Голосование "против" вернет нас всех на круги своя, это будет означать больше неопределенности, больше разногласий и неспособность выполнить решение британского народа", - заявила премьер-министр.

То, о чем говорит госпожа Мэй сейчас точно характеризует положение дел в ее собственном кабинете министров. Пять часов обсуждений, 18 голосов "за" предложенный проект договора и сразу четыре министерских отставки. Добровольно свои полномочия сложили министр и так называемый младший министр по делам Brexit, министр по делам Северной Ирландии и министр труда.

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по выходу Великобритании из Европейского союза. Я не могу по доброй воле поддерживать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС", - написал в Twitter Доминик Рааб.

Все, что думал Доминик Рааб уже высказал, как и его коллеги, назвав предложенный проект "капитуляцией". В согласованном документе более 500 страниц: вопросы миграции, финансирование, границы. Великобритания сохранит свои авиабазы на Кипре. Отдельные протоколы также касаются Северной Ирландии и Гибралтара.

"То, о чем мы договорились на уровне переговорщиков, является справедливым и сбалансированным решением. Учтена позиция Великобритании и ЕС", - пояснил представитель ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье.

До 31 декабря 2020 года запланирован переходный период, но он может быть продлен по инициативе Великобритании. Сделать это можно лишь однажды. Мэй такую возможность не исключила. У здания парламента собрались евроактивисты. Лейбористы, ожидаемо, против.

"Соглашение о выходе и общая политическая декларация представляют собой огромный и разрушительный провал. После двух лет неудачных переговоров правительство провалило сделку. Когда даже министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС заявляет, что не может поддержать предложенную сделку, можем ли мы вообще кому-то доверять?" – заявил лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

И это тревожный звоночек для премьера. Ситуация накалена до предела. В рядах консерваторов раскол. Парламентарии вполне могут поставить вопрос о "доверии" Терезе Мэй. Великобритания, безусловно, выйдет из ЕС, однако еще раньше госпожа Мэй может лишиться своего кресла. Вдобавок и терпение европейских лидеров подходит к концу.

"Передо мной сейчас не стоит вопрос, будем ли мы продолжать переговоры. Оба партнера по переговорам ушли домой, уверенные, что это возможное соглашение о выходе. Я считаю, что самым плохим вариантом, самым нерегулируемым вариантом, было бы отсутствие какого бы то ни было соглашения, и об этой альтернативе нужно помнить", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Внеочередной европейский саммит по Brexit назначен на 25 ноября. Пройдет он в том случае, если проект договора одобрит британский парламент. Биржи уже отреагировали обвалом. Все понимают: Лондон слишком долго прощается, но не уходит, и, в отличие от старого анекдота, в этой ситуации уже никому не смешно.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"