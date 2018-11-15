Комитет ГА ООН принял проект резолюции России по ликвидации расизма

​Третий комитет Генассамблеи ООН в ходе заседания принял российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Кроме того, комитет ГА ООН не поддержал представленные США поправки к этому проекту резолюции.

Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Как сообщает ТАСС, за документ проголосовали 130 государств, еще 51 воздержалось. Против высказались две страны - США и Украина.

Согласно документу, Генассамблея "призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Данный проект рекомендует странам ликвидировать все формы расовой дискриминации "всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно".

Всего предложенный российской стороной документ содержит 66 пунктов в так называемой постановительной части. В них выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

Между тем, комитет ГА ООН не поддержал представленные США поправки к внесенному Россией проекту резолюции. Против корректировок выступили 75 государств, еще 88 воздержались.

"Нам сейчас через соответствующие поправки, по сути, предлагают оправдать нацизм, переписать решения Нюрнбергского трибунала, что неизбежно приведет к новому витку ксенофобии, мигрантофобии, агрессивного национализма - всего того, что мы сейчас наблюдаем во многих частях мира", - заявил директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов.