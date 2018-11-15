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Финляндия обвинила Россию во взломе GPS в ходе учений НАТО

20:47
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Россия нарушила работу GPS во время учений НАТО, которые проходили с 25 октября по 7 ноября. Об этом заявили в МИД Финляндии. Там добавили, что Хельсинки уже обсуждают с Москвой эту ситуацию на дипломатическом уровне.

Финляндия обсуждает с Россией ситуацию, произошедшую со спутниковыми навигационными системами (GPS) в ходе учений НАТО Trident Juncture. Они проходили с 25 октября по 7 ноября. Как передает ТАСС со ссылкой на финский МИД, Хельсинки официально обвинили Москву в нарушении работы GPS.

"Нарушение сигнала исходило с территории России. МИД передал касающийся этого вопроса отчет комитету финского парламента по международным делам. Власти продолжают выяснение вопроса. Он рассматривается с Россией на дипломатическом уровне", - отметили в ведомстве.

Кроме того, финская сторона считает, что нельзя ставить под угрозу воздушное движение из-за подобных действий. В МИД подчеркнули, что считают заслуживающими доверия ранее представленные Норвегией данные о глушении GPS.

Между тем, глава финского МВД Кай Мюккянен рассказал, что ведомство обсудило произошедшее с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"Мы договорились, что, если в ходе расследования, проводимого нашими властями, возникнет что-то, что даст почву для большего числа вопросов для российской стороны, тогда мы снова свяжемся по этому поводу с Россией. Патрушев поддержал эту идею и сказал, что в этом случае он также предоставит ответы", - сказал он.

Ранее Минобороны Норвегии официально обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений НАТО. Там отметили, что это произошло в период между 16 октября и 7 ноября. Норвежская сторона утверждает, что за этим стоят "российские силы на Кольском полуострове".

Между тем, российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что сбой в работе спутниковых навигационных систем GPS в ходе учений НАТО произошел из-за плохой подготовки мероприятия, а не из-за действий российских военных.

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