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США ищут законные основания для высылки исламского проповедника Гюлена

20:57
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Соединенные Штаты рассматривают возможность высылки исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Таким образом, Вашингтон рассчитывает смягчить позицию Турции в отношении Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашогги.

США изучают возможность высылки исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, чтобы смягчить позицию Турции в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на два источника в американских властях. 

По их данным, администрация Дональда Трампа рассматривает различные варианты высылки проживающего в США с 1999 года политического противника Реджепа Эрдогана, проповедника Гюлена. Источники сообщили, что Белый дом просил у профильных ведомств изучить способы выслать его из страны на законных основаниях.  

Предполагается, что таким способом Трамп пытается смягчить позицию Турции в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. 

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Фетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен
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