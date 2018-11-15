Мосгаз опроверг информацию о хлопке газа в квартире на юго-западе Москвы

​В Мосгазе заявили, что информация о взрыве газовоздушной смеси в доме, расположенном в столичном районе Котловка, не соответствует действительности. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что газовое оборудование и запирающие устройства целы.

Информация о взрыве бытового газа в доме №9, корпусе №5, который расположен на улице Нагорной, не соответствует действительности. Об этом заявили в Мосгазе", передает Агентство "Москва".

Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что газовое оборудование и запирающие устройства целы.

Между тем, ТАСС сообщает, что взрыв мог произойти из-за самогонного аппарата. В этот момент у взорвавшегося аппарата находились мать с сыном, употреблявшие спиртные напитки. В результате пострадали они и человек из соседней квартиры.

Ранее стало известно, что не менее трех человек пострадали в результате взрыва в квартире дома на улице Нагорная в Москве.