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Мосгаз опроверг информацию о хлопке газа в квартире на юго-западе Москвы

21:57
  • четверг
  • 15 ноября 2018

​В Мосгазе заявили, что информация о взрыве газовоздушной смеси в доме, расположенном в столичном районе Котловка, не соответствует действительности. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что газовое оборудование и запирающие устройства целы.

Информация о взрыве бытового газа в доме №9, корпусе №5, который расположен на улице Нагорной, не соответствует действительности. Об этом заявили в Мосгазе", передает Агентство "Москва".

Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что газовое оборудование и запирающие устройства целы.

Между тем, ТАСС сообщает, что взрыв мог произойти из-за самогонного аппарата. В этот момент у взорвавшегося аппарата находились мать с сыном, употреблявшие спиртные напитки. В результате пострадали они и человек из соседней квартиры.

Ранее стало известно, что не менее трех человек пострадали в результате взрыва в квартире дома на улице Нагорная в Москве.

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