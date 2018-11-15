Завершено следствие по делу об убийстве посла Карлова в Турции

В Турции завершилось следствие по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Обвинительное заключение представлено на утверждение Республиканской прокуратуры Анкары. После утверждения акта дело будет направлено в суд.

Расследование дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре завершено. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Обвинительное заключение, которое подготовил прокурор Адем Акынджи, представлено на утверждение Республиканской прокуратуры Анкары. После утверждения акта дело будет направлено в суд.

Ранее по делу об убийстве российского дипломата арестовали жену экс-сотрудника управления по информационным технологиям и средствам связи Турции. Ее супруг также находится под стражей. Его считают куратором исполнителя убийства и высокопоставленным членом организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре признали террористической.

Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Российском центре культуры в Анкаре "Россия глазами турок". Убийство совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали на месте.

Послу посмертно присвоили звание Героя России.