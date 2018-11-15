В МИД сообщили о готовящейся встрече политдиректоров "нормандской четверки"

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что на следующей неделе планируется провести встречу в "нормандском" формате на уровне политдиректоров.

На следующей неделе состоится встреча политдиректоров "нормандской четверки". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статс-секретаря, замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

"На следующей неделе планируется такая встреча в Париже", - сказал он.

Нормандский формат переговоров по урегулированию кризиса на Украине сформировался в июне 2014 года в ходе празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии. Тогда пути решения украинского конфликта впервые обсудили лидеры России, Украины, Германии и Франции.