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Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

08:11
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму. Проект документа был предложен на рассмотрение Киевом. Против высказались 26 стран, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию и ЮАР. Еще 82 государства воздержались.

Третий комитет ООН по гуманитарным вопросам принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, инициированную украинской делегацией. Такое решение в ООН принимают уже третий год подряд. В тексте резолюции, в частности, осуждается якобы "незаконное установление Россией  юрисдикции и управления" на полуострове, отмечает "Газета.Ru".

Как отметили наши дипломаты, украинские авторы документа упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт и оперируют такими "страшными" терминами как "аннексия" и "оккупация". При этом от неоднократных приглашений крымских властей посетить полуостров, чтобы объективно оценить ситуацию, представители ООН и ОБСЕ упорно отказываются.

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