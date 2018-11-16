ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владислав Белов рассказал о разногласиях по параметрам Brexit

09:09
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Удастся ли Лондону решить внутренние разногласия по параметрам "Брекзита"? Насколько вероятна отставка Терезы Мэй на фоне обострения политического кризиса? И к чему может привести отделение королевства без согласования условий с Брюсселем? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владислав Белов.

Выход Великобритании из Евросоюза стал одной из главных тем программы "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Британцы хотят создать из своего острова некую крепость, куда другие народы не вхожи. То есть они хотят сами определять, кто будет пользоваться благами британской цивилизации, а кто нет", - рассказал Белов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Читайте также:
Новости по теме
Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН
Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение