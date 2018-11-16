Владислав Белов рассказал о разногласиях по параметрам Brexit

Удастся ли Лондону решить внутренние разногласия по параметрам "Брекзита"? Насколько вероятна отставка Терезы Мэй на фоне обострения политического кризиса? И к чему может привести отделение королевства без согласования условий с Брюсселем? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владислав Белов.

Выход Великобритании из Евросоюза стал одной из главных тем программы "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Британцы хотят создать из своего острова некую крепость, куда другие народы не вхожи. То есть они хотят сами определять, кто будет пользоваться благами британской цивилизации, а кто нет", - рассказал Белов.

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