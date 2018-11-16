Минюст США предъявил обвинения Джулиану Ассанжу

Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который с 2012 года укрывается на территории посольства Эквадора в Великобритании. Его адвокат полагает, что власти Эквадора собираются выдать своего подзащитного.

Американские власти предъявили обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post.

Минюст США не собирался оглашать эту информацию, но один из помощников прокурора непреднамеренно раскрыл эти сведения, приводит информацию из газеты ТАСС.

В свою очередь адвокат Ассанжа Карлос Поведа полагает, что власти Эквадора могут выдать своего подзащитного и что уже существует соответствующее трехстороннее соглашение между США, Великобританией и Эквадором.

"Предполагаю, что США хотят подвергнуть его серьезному наказанию, это не смертная казнь, но ему могут дать пожизненное заключение", - сообщил Поведа РИА Новости.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его хотят арестовать за изнасилование. Кроме того, власти Швеции могут выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Государственного департамента.

Сайт WikiLeaks был создан для публикации секретных и закрытых материалов, которые разоблачают коррупцию и злоупотребления.