Правительство выделило Приморью 1,5 млрд рублей на социальные нужды

Правительство выделило Приморскому краю более полутора миллиардов рублей на медицину и другие социальные нужды. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на встрече с исполняющим обязанности губернатора региона Олегом Кожемяко.

Приморский край получит 1,5 миллиарда рублей на социальные нужды, отметил Дмитрий Медведев во время встречи с главой региона Олегом Кожемяко. Глава кабмина также отметил, что перед Приморьем и его нынешним руководством стоит много социально-экономических задач и выделенные средства должны помочь с ними справиться, отмечает "МИР24".

"Вы обращались в правительство с тем, чтобы за счет федеральных средств поддержать несколько позиций, включая закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник, и деньги на ремонт стадиона "Авангард" во Владивостоке. Хочу вас проинформировать, что вчера я такое решение принял, и около 660 миллионов рублей на эти цели выделено. Просил бы обеспечить контроль за их надлежащим расходованием", - заявил Медведев.

Кроме того, из резервного фонда правительства выделена дотация бюджету Приморского края в размере 850 миллионов рублей для решения ряда экономических проблем.