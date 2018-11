МВФ в обзоре европейской экономики назвал Крым частью России

Экономисты были вынуждены признать Крым частью России, чтобы не вредить собственному бизнесу. Такое решение, впрочем, спровоцирует негативную реакцию Украины, уверены эксперты.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре европейской экономики включил данные по Крыму в раздел российских показателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст соответствующего документа.

"Особенность исследования МВФ заключается в одной важной оговорке, сделанной к расчетам показателей по России. В обзоре говорится, что данные по Крыму и Севастополю учтены в составе общероссийских (In this report, statistical data on Crimea and the city of Sevastopol are included as part of the data for Russia)", - пишет издание.

Данный факт иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать его реальные позиции. Подобный пересмотр экономического статуса полуострова, впрочем, невольно спровоцирует негативную реакцию со стороны официального Киева.

Как пояснили эксперты, экономическое признание политически непризнанных регионов - общемировая практика. "Крым как часть России для экономистов и бизнесменов - это констатация факта. Игнорировать это - значит искажать оценки перспектив собственной экономики и вредить собственному бизнесу", - прояснил ситуацию профессор СПбГУ Николай Межевич.