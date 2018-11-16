ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВФ в обзоре европейской экономики назвал Крым частью России

08:35
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Экономисты были вынуждены признать Крым частью России, чтобы не вредить собственному бизнесу. Такое решение, впрочем, спровоцирует негативную реакцию Украины, уверены эксперты.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре европейской экономики включил данные по Крыму в раздел российских показателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст соответствующего документа.

"Особенность исследования МВФ заключается в одной важной оговорке, сделанной к расчетам показателей по России. В обзоре говорится, что данные по Крыму и Севастополю учтены в составе общероссийских (In this report, statistical data on Crimea and the city of Sevastopol are included as part of the data for Russia)", - пишет издание.

Данный факт иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать его реальные позиции. Подобный пересмотр экономического статуса полуострова, впрочем, невольно спровоцирует негативную реакцию со стороны официального Киева.

Как пояснили эксперты, экономическое признание политически непризнанных регионов - общемировая практика. "Крым как часть России для экономистов и бизнесменов - это констатация факта. Игнорировать это - значит искажать оценки перспектив собственной экономики и вредить собственному бизнесу", - прояснил ситуацию профессор СПбГУ Николай Межевич.

Главное сегодня
Интернет-сайт МВФ
Интернет-сайт МВФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение