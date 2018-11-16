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Абэ пообещал, что в случае передачи части Курил Японии там не будет баз США

09:05
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту России Владимиру Путину не размещать американские военные базы на Курилах в случае их передачи.

В случае возможной передачи Японии части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США, об этом пишет газета Asahi Shimbun.

Об этом пообещал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Их встреча состоялась в Сингапуре 14 ноября, где проходил саммит АСЕАН. Стороны договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному соглашению на основе декларации 1956 года.

Однако в соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. В то же время СМИ утверждают, что США не могут это сделать без согласия Японии.

Между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по окончанию Второй мировой войны из-за территориальных споров. Россия считает, что Южные Курилы (Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают.

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