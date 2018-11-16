ВЦИОМ заявил о росте экономического пессимизма среди россиян

Несмотря на то, что удовлетворенность жизнью среди россиян остается достаточно высокой, заметно увеличилась доля граждан, пессимистично оценивающих экономические перспективы страны.

Индекс социального самочувствия россиян по сравнению с прошлым годом вырос на три пункта, однако будущее им видится менее благополучным, чем раньше. Такие данные, как пишет газета "Известия", содержатся в новом опросе ВЦИОМ.

Так, жизненная ситуация "вполне устраивает" 58 процентов опрошенных и 21 процент - "отчасти". Недовольных положением личных дел сейчас всего 16 процентов. В то же время в 2017 году будущее виделось гражданам более благополучным: индекс социального оптимизма понизился с 63 пунктов до 40.

Кроме того, индекс оценок экономической ситуации за год снизился с 59 до 43 пунктов. Так, 57 процентов россиян назвали экономическую ситуацию в стране средней, плохой ее посчитали 27 процентов опрошенных, и лишь 13 процентов заявили, что российская экономика находится в хорошем состоянии.

"Полученные данные вызывают тревогу. Несмотря на то, что удовлетворенность жизнью остается весьма высокой, заметно увеличиваются доли пессимистично оценивающих перспективы собственной семьи", - отметил руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

Как считают эксперты, ситуацию может изменить иной информационный фон, связанный с позитивными и значимыми для общества событиями. Это поможет избежать эффекта психологической усталости.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 октября в формате телефонного обзвона. Участие в голосовании приняли 1,6 тысячи человек.