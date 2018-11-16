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ВЦИОМ заявил о росте экономического пессимизма среди россиян

09:12
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Несмотря на то, что удовлетворенность жизнью среди россиян остается достаточно высокой, заметно увеличилась доля граждан, пессимистично оценивающих экономические перспективы страны.

Индекс социального самочувствия россиян по сравнению с прошлым годом вырос на три пункта, однако будущее им видится менее благополучным, чем раньше. Такие данные, как пишет газета "Известия", содержатся в новом опросе ВЦИОМ.

Так, жизненная ситуация "вполне устраивает" 58 процентов опрошенных и 21 процент - "отчасти". Недовольных положением личных дел сейчас всего 16 процентов. В то же время в 2017 году будущее виделось гражданам более благополучным: индекс социального оптимизма понизился с 63 пунктов до 40.

Кроме того, индекс оценок экономической ситуации за год снизился с 59 до 43 пунктов. Так, 57 процентов россиян назвали экономическую ситуацию в стране средней, плохой ее посчитали 27 процентов опрошенных, и лишь 13 процентов заявили, что российская экономика находится в хорошем состоянии.

"Полученные данные вызывают тревогу. Несмотря на то, что удовлетворенность жизнью остается весьма высокой, заметно увеличиваются доли пессимистично оценивающих перспективы собственной семьи", - отметил руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

Как считают эксперты, ситуацию может изменить иной информационный фон, связанный с позитивными и значимыми для общества событиями. Это поможет избежать эффекта психологической усталости.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 октября в формате телефонного обзвона. Участие в голосовании приняли 1,6 тысячи человек.

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