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В СФ пригрозили "за минуты" закрыть Азовское море для Украины

09:45
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Россия может перекрыть акваторию Азовского моря для всех украинских плавсредств. Так отреагировали в Совете Федерации на задержание украинскими пограничниками 15 судов, следующих в Крым.

Россия может за считанные минуты перекрыть Азовское море для украинских судов, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Ранее украинские пограничники задержали 15 судов, которые направлялись в порты Крыма. Поведение Киева Клинцевич охарактеризовал как "явный беспредел".

"Такими действиями Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего только она и пострадает. Мы в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства", - цитирует его РИА Новости.  

Ситуация на Азовском море обострилась в марте 2018 года после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норд". В ответ Москва усилила пограничный досмотр в своей акватории. В середине сентября в Киеве заговорили о строительстве военной базы в Азовском море.

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