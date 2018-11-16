На Украине возбудили дело по факту передачи УПЦ сооружений Почаевской лавры

Отнять храмы через суд. В Незалежной завели первое уголовное дело о якобы незаконной передаче Украинской православной церкви сооружения Почаевской лавры.

Попытка поджога не удалась. Бутылка с коктейлем Молотова разбилась о входную дверь, но не вспыхнула. Андреевская церковь в Киеве в последнее время - в центре внимания. Именно этот приход президент Порошенко лично передает константинопольскому патриархату, тем самым еще больше разжигая пламя церковного раскола на Украине. После инцидента, кстати, сразу же появились предположения, что за актом вандализма стоит каноническая Украинская православная церковь. Правоохранители от поспешных выводов воздерживаются - изучают вещественные доказательства, среди которых и видео с многочисленных уличных камер.

Инцидент в Киеве на один день подвинул в выпусках новостей главную украинскую тему. Катастрофа, провокация и холодомор - так называют сами украинцы ситуацию с отоплением. А точнее - с его отсутствием. Эпицентр холода - по-прежнему город Смела, где в больницах плюс шесть, в детских садах - плюс восемь. В квартирах на пару градусов теплее.

Чтобы согреться и привлечь внимание к проблеме, жители Смелы жгут покрышки прямо у местной администрации. Газовый майдан полыхает уже несколько дней. Но чиновники различных рангов с разрешением ситуации не спешат. Лишь виновато констатируют - компании, которым принадлежат котельные во многих украинских городах, накопили многомиллионные долги перед Нафтогазом. Монополист на старте отопительного сезона просто перекрыл им вентиль. И вернуть его в исходное положение не в силах даже президент.

"Крутить вентиль - не обязанность президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но, как глава державы, я не дам нарушать права граждан. Я должен защитить этих людей, которые стали жертвами чьей-то безответственности", - заявил Порошенко.

В украинских городах - повсеместные аварии на тепломагистралях. В заснеженной столице кипяток из-под земли размывает асфальт. В образовавшихся котлованах тонут машины. В итоге, в столице ситуация с отоплением не многим отличается от глубинки.

Нет тепла в детских садах, школах и больницах. Киевские чиновники отчитались - в этом году заменили около 80 километров труб, потратив 500 миллионов гривен. Каков общий износ теплокоммуникаций в столице и сколько денег требуется на ремонт, власти не сообщают.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".