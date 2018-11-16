На границе Мексики и США начались столкновения с участием мигрантов

Ситуация на американо-мексиканской границе приближается к критической. Разделяющую две страны стену осаждают уже полторы тысячи беженцев. И число их растёт с каждым часом. Зафиксированы и первые столкновения. Пока, правда, с местными жителями.

Через толстые прутья они наблюдают друг за другом все последние дни. По одну сторону - барражирующие вертолёты и американские военные. По другую - группы мигрантов, прибывшие из стран Центральной Америки; любуются калифорнийским закатом и расписывают стену. Забраться на неё уже не удастся. Рабочие растянули по верху внушительную колючую проволоку, передает "ТВ Центр".

Тихуана на границе Мексики и США - город вполне благополучный. Но большинство мигрантов задерживаться надолго не желают и рассчитывают получить убежище в Америке. Побережья уже достигли более полутора тысяч человек. На подходе еще десять. Стихийный лагерь для беженцев местным жителям явно пришелся не по душе. Опасаясь такого соседства и антисанитарии, горожане устроили акцию протеста, требуя от властей переместить палатки. Тем более что ранее появлялась информация о том, что в составе каравана кочуют около 300 преступников. Успокоить толпу удалось лишь после того, как в дело вмешалась полиция.

Ситуация обострилась после того, как Дональд Трамп подписал на прошлой неделе документ. Согласно ему, на убежище не смогут претендовать те, кто попытается попасть на территорию США нелегально. Чтобы сделать это по закону, придётся провести на границе несколько месяцев. Миграционные службы принимают только 100 заявок в день. Впрочем, оставив свои дома и преодолев тысячи километров, большинство готовы ждать.

Власти Мексики попытались успокоить сограждан, заявив, что примут необходимые меры. Во всеоружии - и это уже не фигура речи - и США. К границе стянули почти шесть тысяч военных.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".