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В Петербурге открылась уникальная выставка работ Малевича

12:06
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Такого Малевича ещё не видели. В Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка, посвящённая великому художнику. На экспозиции представлены рукописи мастера и свыше 100 графических работ, ранее неизвестных широкой публике. Коллекцию Русскому музею передали в дар родственники одной из учениц Малевича.

Желтый квадрат, который старательно закрашивает валиком рабочий-оформитель в выставочном зале, посвященном Казимиру Малевичу, как будто отсылает к вечному спору вокруг его творчества. Но что художник может быть еще и вот таким - внимательным портретистом, утонченным графиком - настоящее открытие для широкой публики.

117  рисунков, ранее никогда и нигде в мире не выставлявшихся - зарисовки грифелем, натурные штудии, декоративные композиции (например, этикетки для духов) - совсем не в том странном абстрактном стиле, с которым ассоциируется знаменитая фамилия. Вот уж действительно "Неожиданный Малевич" - так и решили назвать выставку.

Уникальную коллекцию передали в дар Русскому музею наследники одной из учениц Малевича, Анны Лепорской. Это она много лет подряд собирала и копила наброски мастера, его черновики, сделанные порой на клочках бумаги. Портреты матери, детей художника - это нечто очень личное, это его душа, говорят эксперты.

Некоторые зарисовки сделаны с обеих сторон бумажного листа - чтобы показать это зрителю, их поместили в двусторонние витрины. Есть знакомые орнаменты из геометрических фигур - это становление знаменитого стиля "Супрематизм", о котором до сих пор спорят искусствоведы всего мира. Большая часть коллекции  - работы до 1910 года. Это самый малоизученный период биографии Малевича. В то время, еще мало кому известный, он работал чертежником на железной дороге в Курске, живописью занимался для себя. И вот сейчас, изучая рисунки тех лет, специалисты убеждаются: суровый характером, лаконичный и амбициозный, Казимир Малевич имел уточенное чувство юмора.

Среди переданных в дар рисунков, в коллекции Русского музея есть теперь и рукописи  Казимира Малевича. Испещренные мелким витиеватым почерком бумаги: никогда не публиковавшиеся ранее размышления художника. Они тоже помогут пролить свет на одну из самых противоречивых личностей в мире искусства начала XX века.

Анна Морозова, "ТВ Центр". Санкт-Петербург.

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Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
Выставка работ Малевича
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