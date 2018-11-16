В Петербурге открылась уникальная выставка работ Малевича

Такого Малевича ещё не видели. В Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка, посвящённая великому художнику. На экспозиции представлены рукописи мастера и свыше 100 графических работ, ранее неизвестных широкой публике. Коллекцию Русскому музею передали в дар родственники одной из учениц Малевича.

Желтый квадрат, который старательно закрашивает валиком рабочий-оформитель в выставочном зале, посвященном Казимиру Малевичу, как будто отсылает к вечному спору вокруг его творчества. Но что художник может быть еще и вот таким - внимательным портретистом, утонченным графиком - настоящее открытие для широкой публики.

117 рисунков, ранее никогда и нигде в мире не выставлявшихся - зарисовки грифелем, натурные штудии, декоративные композиции (например, этикетки для духов) - совсем не в том странном абстрактном стиле, с которым ассоциируется знаменитая фамилия. Вот уж действительно "Неожиданный Малевич" - так и решили назвать выставку.

Уникальную коллекцию передали в дар Русскому музею наследники одной из учениц Малевича, Анны Лепорской. Это она много лет подряд собирала и копила наброски мастера, его черновики, сделанные порой на клочках бумаги. Портреты матери, детей художника - это нечто очень личное, это его душа, говорят эксперты.

Некоторые зарисовки сделаны с обеих сторон бумажного листа - чтобы показать это зрителю, их поместили в двусторонние витрины. Есть знакомые орнаменты из геометрических фигур - это становление знаменитого стиля "Супрематизм", о котором до сих пор спорят искусствоведы всего мира. Большая часть коллекции - работы до 1910 года. Это самый малоизученный период биографии Малевича. В то время, еще мало кому известный, он работал чертежником на железной дороге в Курске, живописью занимался для себя. И вот сейчас, изучая рисунки тех лет, специалисты убеждаются: суровый характером, лаконичный и амбициозный, Казимир Малевич имел уточенное чувство юмора.

Среди переданных в дар рисунков, в коллекции Русского музея есть теперь и рукописи Казимира Малевича. Испещренные мелким витиеватым почерком бумаги: никогда не публиковавшиеся ранее размышления художника. Они тоже помогут пролить свет на одну из самых противоречивых личностей в мире искусства начала XX века.

Анна Морозова, "ТВ Центр". Санкт-Петербург.