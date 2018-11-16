Экс-глава СБУ порассуждал о последствиях войны Украины с Россией

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил об отсутствии шансов у армии его страны устоять перед Россией, а также раскритиковал власти за неоправданные военные затраты.

Бывший глава СБУ Игорь Смешко раскритиковал эффективность расходов военного бюджета Киевом, а также констатировал абсолютную несостоятельность украинской армии в случае вооруженного конфликта с Россией. Такие заявления, как передает РИА "Новости", Смешко сделал в эфире телеканала "112 Украина".

Так, Смешко обратил внимание на то, что в США на оборону ежегодно выделяются лишь 1,5-2 процента ВВП, а на сайте американского Конгресса расписано, куда ходят деньги вплоть до последнего цента. В проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3 процента ВВП, но никому неизвестно, на что они тратятся.

"Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит", - добавил экс-глава СБУ.

Как отмечает агентство, ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак, напротив, возмутился слишком скромным бюджетом на оборону в следующем году и потребовал его увеличения.