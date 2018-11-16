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Испания поддержала идею создания общеевропейской армии

10:16
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Министр обороны Испании Маргарита Роблес поддержала идею французского президента Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. Это способствует укреплению ЕС, считают в Мадриде.

Минобороны Испании прокомментировало французского президента Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии, пишет "Газета.Ru".

В начале ноября Макрон предложил создать общеевропейские вооруженные силы, чтобы защищаться от агрессии России, Китая и США.

"Правительство Испании оценивает это позитивно, как все, что способствует укреплению Евросоюза", - отметила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ранее предложение Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Президент США Дональд Трамп подверг это предложение резкой критике. По его мнению, Европе для начала неплохо было бы "оплачивать свою долю расходов в НАТО".

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