В Сети появился кот, поющий "грузинские застольные" песни

В Японии живет кот, который издает звуки, похожие на "грузинские застольные песни". Хозяин заснял его на видео и выложил в интернет.
В Сети появилось видео с котом, издающим странные звуки, которые напоминают грузинские напевы, пишет РИА Новости.
Видео сразу стало популярным в интернете. Пользователи выяснили, что кот поет именно застольные песни.
"Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная", - написала пользовательница Twitter.
Ряд СМИ написали, что поющий кот из Санкт-Петербурга, но пользователь, который выложил это видео сообщил, что коты живут в Японии.
Весело начинается утро. По @EuropaPlus рассказывают про "моих грузинских котов", мне пишут, спрашивают про них, опровергаю.— Юрий Мережко (@yoorashka) 16 ноября 2018 г.
Итак, коты живут в Японии.
А жаль. На этой фотке кот как-бы говорит: "эй, слюшай, кебаб будэшь?" pic.twitter.com/u5xIBdWDWq