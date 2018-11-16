В Сети появился кот, поющий "грузинские застольные" песни

В Японии живет кот, который издает звуки, похожие на "грузинские застольные песни". Хозяин заснял его на видео и выложил в интернет.

В Сети появилось видео с котом, издающим странные звуки, которые напоминают грузинские напевы, пишет РИА Новости.

Видео сразу стало популярным в интернете. Пользователи выяснили, что кот поет именно застольные песни.

"Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная", - написала пользовательница Twitter.

Ряд СМИ написали, что поющий кот из Санкт-Петербурга, но пользователь, который выложил это видео сообщил, что коты живут в Японии.