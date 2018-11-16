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В МФЦ Москвы опровергли утечку персональных данных

10:14
  • пятница
  • 16 ноября 2018

В МФЦ Москвы опровергли информацию ряда СМИ о том, что на компьютерах в зоне электронных услуг центров госуслуг можно найти сканы паспортов и других документов.

ГБУ МФЦ города Москвы выступило с официальным опровержением информации о том, что личные данные россиян хранились в МФЦ в открытом доступе. Об этом ранее написала газета "Коммерсантъ".

"Компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления государственных услуг, официальных сайтов Правительства Москвы. Зона электронных услуг – это один из сервисов центров "Мои Документы" города Москвы, с помощью которого можно полнее ознакомиться с предоставляемыми государственными услугами. Зона электронных услуг организована в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. Компьютеры находятся в общем пользовании, и ими может воспользоваться любой желающий. Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования. Кроме того, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров", - сообщили в МФЦ.

Запрос по вопросу нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров в зоне электронных услуг в ГБУ МФЦ города Москвы не поступал.

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