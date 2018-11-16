Петросян и Степаненко официально развелись

Адвокат юмориста Евгения Петросяна объявил, что его подзащитный стал холостяком. Теперь Петросяну и Елене Степаненко предстоит дележка совместного имущества.

Хамовнический суд Москвы в пятницу, 16 ноября, официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом, как пишут "Дни.ру", рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", - заявил Жорин (цитата по ТАСС).

Информацию подтвердили РБК в пресс-службе суда. "В настоящий момент гражданское дело по исковым требованиям о расторжении брака было рассмотрено, исковые требования удовлетворены, поэтому брак был расторгнут. В настоящее время рассматривается раздел совместно нажитого в браке имущества", - заявила собеседница портала.

О начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко, женатых более 30 лет, стало известно в начале августа. Стоимость совместно нажитого имущества артистов тогда оценивалась в 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщали СМИ, пара за годы брака собрала внушительную коллекцию различных предметов старины и произведений искусства, приобрела около 10 квартир (стоимость одной из них - почти 48 миллионов рублей), две дачи и несколько автомобилей. При этом утверждалось, что из имущества юмористов на Степаненко была записана только дача в Люберцах.