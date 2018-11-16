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Россиян призвали "сообщать, где торгуют смертью"

12:22
  • пятница
  • 16 ноября 2018

По всей стране проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью". Её задача - рассказать об опасности употребления наркотиков, а также доказать, что в борьбе с их распространением может помочь каждый.

В России проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью". В мероприятиях принимают участие представители молодёжных организаций, работники полиции и медики. В Москве на базе школ и колледжей проходят лекции о медицинских, социальных и правовых последствиях употребления наркотиков, передает "ТВ Центр".

В Министерстве внутренних дел подготовили и креативные форматы - брейн-ринги, показательные выступления кинологов и даже ток-шоу.

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Акция "Сообщи, где торгуют смертью"
Акция "Сообщи, где торгуют смертью"
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