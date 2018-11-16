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Переход на цифровое ТВ будет проходить поэтапно до июня 2019

11:09
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил поэтапное прекращение аналогового телевещания в России до 10 июня 2019 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал протокол заседания правительства по вопросу о переходе на цифровой формат телевизионного вещания в стране, пишет "Интерфакс".

Переход на "цифру" будет осуществляться поэтапно с 11 февраля 2019 года до 10 июня 2019 года.

Глава кабмина также поручил ФАС следить за ценами на оборудование для приема цифрового телевидения, чтобы не допустить их роста.

Ранее в Совфеде Федерации обеспокоились тем фактом, что не все россияне смогут вовремя подключить себе спутниковую приставку для перехода на "цифру". Спикер СФ Валентина Матвиенко обещала обратиться с этим вопросом в правительство.

Цифровое ТВ даст возможность россиянам бесплатно смотреть 20 телеканалов в высоком качестве.

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