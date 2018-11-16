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В Москве произошло смертельное ДТП с Maybach и такси

11:45
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Утром на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись Maybach и такси Hyundai Solaris. Погиб водитель такси, пострадала его пассажирка. Водитель люксового автомобиля не пострадал.

В Москве столкнулись такси Hyundai Solaris и автомобиля Maybach, сообщает агентство "Москва".

Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома №55. Погиб водитель такси, его 33-летняя пассажирка получила травмы. 38-летний водитель Maybach не пострадал.

По данным ТАСС, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

На данный момент, затруднено движение на Кутузовском проспекте в обе стороны.

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