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Фигурист Траньков пожаловался на травлю фанатов Алины Загитовой

11:51
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков подвергся критике в соцсетях после интервью, в котором он высказался о фигуристке Алине Загитовой.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, что получает угрозы от фанатов из-за слов об Алине Загитовой в интервью газете "Спорт день за днем". Он рассказал, что на Олимпиаде все поддерживали не Загитову, а фигуристку Евгению Медведеву.

"Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите – футбол", – приводит его слова Дни.Ру.

Траньков добавил, что ему пришлось закрыть комментарии к своим постам из-за прямых угроз расправы и вреда здоровью.

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