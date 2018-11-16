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Источник в Анкаре опроверг саудовскую версию убийства Хашогги

12:11
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Аудиозаписи убийства Хашогги, которые имеются у турецких правоохранителей, противоречат версии Саудовской Аравии о том, что убийство Хашогги стало следствием его нежелания возвращаться на родину.

Аудиозаписи убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которые имеются в распоряжении турецкой полиции, противоречат озвученной накануне саудовской версии преступления. Об этом, как передает РИА "Новости", в пятницу, 16 ноября, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В четверг генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что Хашогги был убит группой людей, направленных в Стамбул для возвращения журналиста на родину. По его словам, Хашогги стал сопротивляться, ему была введена большая доза наркотического вещества, от которой он скончался.

Однако, как утверждает источник, на аудиозаписи убийства слышны лишь отчаянные попытки Хашогги выжить, и нет никаких намеков на то, что кто-то пытался убедить его отправиться в Саудовскую Аравию. Кроме того, судя по записям, журналиста задушили веревкой или полиэтиленовым пакетом.

Источник также сообщил, что у полиции есть еще одна аудиозапись, на которой убийцы Хашогги до приезда последнего обсуждают план преступления и напоминают об обязанностях каждого участника.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что власти королевства намерены подать в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по этому расследованию. При этом он выступил против международного расследования преступления, назвав его внутренним делом Саудовской Аравии.

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