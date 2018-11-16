Глава ОНК Приамурья уволилась после слов о Цеповязе-меценате

Глава амурской Общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова покинула пост. Вместе с ней сложили с себя полномочия все члены комиссии. Ранее Охотникова назвала осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза меценатом и потомственным фермером.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова сложила с себя полномочия, сообщает РИА Новости.

"Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем. Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии наблюдательной", - сообщил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков.

Ранее Охотникова опубликовала пост в Instagram, где назвала Цеповяза "меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером" и что от его действий "не пострадал ни один человек". Позднее пост был удален.

"Моей ошибкой было то, что я не дала ссылку, что это полученная на Цеповяза характеристика", - объяснила Охотникова.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.