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В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в поджоге школьницы

12:35
  • пятница
  • 16 ноября 2018

СК завел уголовное дело после того, как в Петербурге школьница получила ожоги 30 процентов тела. По данным СМИ, инцидент произошел на вечеринке по случаю дня рождения: сверстники привязали девочку к стулу и подожгли.

Петербургские правоохранители задержали подростка, который подозревается в поджоге школьницы, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. В его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.

В совершении преступления подозревается 15-летний ученик восьмого класса. По версии следствия, подросток 15 ноября в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Науки, облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег.

Сейчас решается вопрос об избрании предполагаемому преступнику меры пресечения. Причины и обстоятельства преступления в настоящий момент устанавливаются.

По данным местных СМИ, инцидент произошел во время вечеринки по случаю дня рождения. Участники вечеринки привязали 14-летнюю школьницу к стулу, облили спиртом и подожгли. После этого девочку отвезли в больницу, а уже медики обратились в полицию.

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